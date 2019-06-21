НТИ "Автонет" подготовит законопроект о правовом статусе "больших данных" с автомобилей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" разработает до конца года законодательную инициативу, которая может наделить автовладельцев правом собственности на "большие данные", генерируемые их машинами. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе организации.

"Рабочая группа НТИ "Автонет" разработает законопроекты в сфере определения собственника "больших данных", собираемых с автомобилей, до конца этого года", - сказали в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства № 1184 от 29 сентября 2017 года рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет" в целях совершенствования законодательства и устранения административных барьеров имеет право на подготовку законодательных инициатив.

Вопрос по определению собственника "больших данных", генерируемых транспортными средствами, встал в рамках разработки сервисной навигационно-телематической платформы "Автодата". При этом были опрошены специалисты отрасли, 60% которых высказались за наделение правом собственности на эти данные водителей автомобилей.

"Экспертное большинство склоняется к закреплению прав за владельцами автомобилей. Сегодня при покупке авто мы по умолчанию даем согласие на обработку своих данных, не задумываясь, что это наша потенциальная собственность. Такая инициатива позволит распоряжаться информацией по усмотрению водителей: делиться с автомобильными дилерами, получать привилегии и так далее", - приводит пресс-служба слова президента НП "ГЛОНАСС", соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Александра Гурко.

Как пояснили в НТИ, к данным, собираемым с автомобилей, планируется отнести порядка 10 тысяч параметров, в том числе данные о техническом состоянии машины, стиле вождения автовладельца и соблюдении им ПДД и так далее. В будущем предоставляя эту информацию заинтересованным сторонам автовладельцы смогут, например, получать скидку на парковку, на бензин, на диллерские услуги или монетизировать их.

О программе НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Разработка НТИ началась в соответствии с поручением Президента России Владимире Путина по реализации послания Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года.

Среди утвержденных рынков и направлений НТИ - "распределенные системы управления автотранспортом без водителя" ("Автонет") "система персонального производства и доставки еды и воды" ("Фуднет"), "децентрализованные финансовые системы и валюты", "новые источники энергии", "цифровое проектирование и моделирование",и т. д. На официальном сайте НТИ указаны всего 22 направления.

"Автодата"

"Автодата" - проект НТИ "Автонет". Новая система станет российской сервисной навигационно-телематической платформой, обеспечивающей формирование массива статистических и аналитических данных о колесных транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации в транспортной сфере, в т. ч. связанной с логистикой людей и вещей. Предполагается внедрение платформы на федеральном уровне.

Создание платформы позволит сформировать массив "больших данных" автотранспортной сферы с момента выпуска в обращение до утилизации автомобиля, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой, а также создаст цифровую среду для поддержки движения транспорта с различными степенями автоматизации по дорогам общего пользования.