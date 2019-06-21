В Забайкалье начали строить первый досуговый центр на средства дальневосточной субсидии

ЧИТА, 21 июня. /ТАСС/. Строительство первого досугового центра на средства так называемой дальневосточной субсидии началось в небольшом селе Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкалья. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном министерстве культуры.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространяться механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке, двум субъектам выделили "Единую субсидию" на строительство, ремонт объектов социальной инфраструктуры. Забайкалье до 2021 года получит 9,4 млрд рублей.

"В селе Цаган-Челутай, где проживает около 1,2 тыс. человек, началось строительство досугового центра стоимостью 34,6 млн рублей. Это средства единой дальневосточной субсидии, выделенной региону в рамках плана социального развития центров экономического роста", - сообщили в министерстве.

Откроется центр, который, по сути, будет сельским домом культуры, в сентябре 2020 года.

"Здание прежнего клуба было признано аварийным, и мы несколько лет пытались как-то решить проблему, - рассказал ТАСС глава сельского поселения Цаган-Челутай Бато Барадиев. - Новый досуговый центр является типовым, мы первые в Забайкальском крае, у кого такой центр появится. И это для жителей села очень важно, потому что у нас есть заслуженный коллектив бурятского народного творчества "Сахюр", это профессиональный фольклорный ансамбль с более чем 50-летней историей. Теперь ему будет, где разместиться, репетировать и выступать".

Зал в новом доме культуры будет рассчитан на 150 мест, в дополнительных помещениях разместятся костюмерная комната, гримерки, а также залы для детских кружков. В этом году строители возведут здание под крышу, весной следующего года начнутся внутренние отделочные работы, монтаж зрительного зала и прочее, осенью 2020 года у нас будет открытие клуба. "Жители очень ждут этого события. До этого у нас на каждом собрании, встрече главной проблемой, темой для обсуждения был сельский дом культуры", - сказал Барадиев.

Развитие культуры

В целом на развитие сферы культуры в Забайкалье, согласно плану социального развития центров экономического роста, в течение трех лет выделят 417,8 млн рублей. "За счет этих средств до 2021 года будет реализовано строительство еще пяти домов культуры - в селах Смоленка Читинского района, Линево Озеро Хилокского района, Нерчинский завод, Ушарбай Могойтуйского района, поселке Новая Чара Каларского района, - отметили в пресс-службе Минкультуры региона. - Также предусмотрен капитальный ремонт домов культуры в поселке Приисковый Нерчинского района, городе Балее и селе Гунэе Агинского района. Кроме того, в течение 2019 года будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания театра национальных культур "Забайкальские узоры".

Кроме того, в регион, согласно нацпроекту "Культура", в 2019 году направят 132 млн рублей, средства пойдут на оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

"Будут приобретены пять автоклубов, капитальный ремонт предстоит в 11 учреждениях культуры. Также планируется оснащение кинозалов, создание инновационного центра культуры, модернизация театр кукол и создание пяти виртуальных концертных залов", - добавили в пресс-службе Минкультуры Забайкалья.