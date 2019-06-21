В Якутии чиновника оштрафовали за нарушения при закупках детского питания в больницы

ТАСС, 21 июня. Исполняющий обязанности директора Центра контроля качества лекарств и организации государственных закупок, подведомственного Минздраву Якутии, оштрафован за нарушения при поставках детского питания в пять медицинских учреждений республики. Об этом сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в марте 2019 года центр заключил госконтракт на поставку продуктов для детей до трех лет в медицинские учреждения Алданского, Томпонского, Чурапчинского, Хангаласского и Намского районов. Сумма контракта превысила 36 млн рублей, при этом, как выяснила прокуратура, он был заключен с нарушениями - в частности, не содержал требований к характеристикам товара. Аналогичные нарушения были допущены при заключении еще одного госконтракта на 14,8 млн рублей.

"Прокуратура республики возбудила в связи с этим в отношении и. о. директора Центра контроля качества лекарств и организации государственных закупок дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ ("Заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"). По результатам рассмотрения административных материалов должностному лицу постановлениями УФАС по Республике Саха (Якутия) назначены штрафы в общей сумме 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

"Выдача гражданам молочной смеси, приобретенным по названным государственным контрактам, приостановлена, прокуратура республики инициировала через суд признание государственных контрактов недействительными в части поставки молочной смеси, не соответствующей условиям аукционной документации", - добавили в надзорном ведомстве.