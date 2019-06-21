В Приморье запустили движение по мосту, построенному взамен рухнувшего в 2016 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Двустороннее движение запустили по новому автомобильному мосту через реку Литовка в Приморском крае, возведенному взамен моста, который рухнул в феврале 2016 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.

"Движение транспорта по новому мосту через реку Литовка на автомобильной дороге Артем - Находка - Порт Восточный открыто по двум полосам. Как сообщили в "Примавтодоре", по согласованной с департаментом транспорта и дорожного хозяйства схеме движения для проведения завершающих работ будет ограничено движение на полосе разгона. Здесь осталось установить опоры освещения, шумозащитные экраны, выполнить работы по покраске опор моста", - говорится в сообщении.

После этого будут выполнены работы по разборке временного металлического моста и рекультивации русла реки.

Новый мост имеет две полосы для движения шириной по 3,75 м и полосы безопасности по 2 м. Его длина с подходами составляет 760 м, самого моста - 144 м.

Обрушение железобетонного моста длиной 146 м на трассе Владивосток - Находка произошло 23 февраля 2016 года. Весь транспорт пришлось отправлять в объезд через город Партизанск. Через несколько дней на месте обрушения построили временную земляную переправу для легкого транспорта, но она оказалась разрушена паводковыми водами. Долгое время проезд осуществлялся по временному металлическому мосту, который возвели военные инженеры.

По факту обрушения моста было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", однако позже его прекратили. По данным следствия, причиной обрушения стала совокупность факторов, в том числе некачественное выполнение строительно-монтажных работ при возведении моста в 1959 году, превышение допустимой нагрузки на балки пролетных строений, предельный срок эксплуатации и несоответствие моста современным требованиях по грузоподъемности. Ущерб бюджету Приморья оценивался более чем в 30 млн рублей.