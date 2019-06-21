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На Хайнане завершилась просветительская программа для учителей и студентов

Как сообщили в Управлении по туризму, культуре, спорту, теле- и радиовещанию провинции, из 280 претендентов на участие в программе были отобраны 30 финалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань провели церемонию закрытия просветительской программы "Хайнань - любовь моя", в рамках которой с культурой этого острова познакомилась международная группа учителей и студентов. Об этом сообщает портал Hainan Life.

С приветственной речью к участникам обратилась инспектор Управления по туризму, культуре, спорту, теле- и радиовещанию провинции Хайнань Ян Лимин. "Наша программа получила широкий резонанс среди иностранных студентов. Из 280 претендентов, которые представляли 52 страны, мы отобрали лишь 30 финалистов", - подчеркнула она.

По словам Ян, зарубежным гостям удалось принять участие в различных мероприятиях. "Финалисты посетили туристические достопримечательности в четырех важнейших городах нашего острова: Хайкоу, Санье, Цюнхае-Боао, Учжишань и поделились в сети впечатлениями о прекрасной поездке, - рассказала инспектор. - Учителя и студенты также совершили велотур по сельским районам острова и реализовали экологический проект по очистке местных пляжей от мусора".

Власти провинции удостоили финалистов программы званием "почетный представитель туризма на Хайнане". Некоторые из участников программы получили возможность стать журналистами-стажерами новостного портала, рассказывающего о жизни провинции. "Привозите своих земляков к нам, чтобы они увидели, почувствовали и полюбили наш замечательный остров", - обратилась Ян к участникам программы.

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КитайХайнань
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