Самку леопарда по имени Памела зафиксировали в приморском нацпарке с новым котенком

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Самка дальневосточного леопарда Памела, которая в 2015 году получила имя от актрисы и фотомодели Памелы Андерсон, второй раз зафиксирована автоматическими фотоловушками нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае в сопровождении котенка, сообщает пресс-служба национального парка в пятницу.

Вручение сертификата хранителя леопарда Памеле Андерсон состоялось в декабре 2015 года в Кремле. О характере редкой кошки и мерах, направленных на ее защиту, актрисе рассказали спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и Сергей Донской, который на тот момент возглавлял Минприроды России. Проникшись симпатией к грациозной самке леопарда, актриса нарекла ее своим именем - Памела. В 2017 году пятнистая хищница впервые попала на кадры фотоловушек со своим котенком.

"Очередная проверка автоматических камер на "Земле леопарда" принесла новые данные о жизни скрытной матери и ее котенка. За первое полугодие Памела дважды отметилась перед объективами фотоловушек, и оба раза ее сопровождал котенок. Интересно, что на всех сериях снимков детеныш повторял движения и позы матери. Так, во втором случае, следуя по пятам за Leo 38F (номенклатурное имя леопардессы - прим. ТАСС) , малыш оставил запаховую метку в том же месте, что и самка", - говорится в сообщении пресс-службы.

По оценке специалистов, на последних снимках детенышу около десяти месяцев. Пока снимки фотоловушек не дают определить его пол. Ожидается, что до конца года котенок отделится от матери и приступит к самостоятельной жизни.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка "Земля леопарда". Согласно результатам анализа данных последнего фотомониторинга, на территории нацпарка зафиксирован 91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка.