ШОС подчеркнула важность международных усилий в деле восстановления Сирии

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита в Бишкеке подчеркнули важность продолжения международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Государства - члены подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны", - сказал Норов.

"Государства - члены считают, что взаимодействие в рамках астанинского формата создало необходимые условия для продвижения процесса политического урегулирования под руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений, отвечающих интересам народа САР и международного сообщества", - отметил генсек. "В этом контексте подчеркнута важность продолжения международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны", - резюмировал он.

14 июня в столице Киргизии состоялся совет глав государств - участников ШОС. Саммит прошел с участием руководителей России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также лидеров стран - наблюдателей ШОС - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. В качестве почетных гостей также были приглашены представители ООН, ОДКБ, Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии.

Следующим председателем в ШОС будет Россия. Стороны согласились провести следующий саммит в Челябинске 22-23 июля 2020 года.