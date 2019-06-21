ФСИН представила специальный проект об обучении собак

Среди всех федеральных органов кинологическая служба ФСИН - одна из лучших и самых больших. В ее рядах свыше 9 тыс. сотрудников и более 10 тыс. служебных собак. Последние три года активно идет развитие племенной работы по разведению и выращиванию собак служебных пород. У ФСИН - 20 племенных питомников, наиболее крупный - на территории Пермского института ФСИН России.

"К обязанностям кинолога в исправительных учреждениях относятся: не допускать побег осужденных, пресекать возможность доставки запрещенных предметов и веществ, обходить прилегающую территорию, досматривать транспорт при въезде и выезде из колонии, а самое главное - научить всему этому собак", - рассказали во ФСИН. Только за 2018 год с использованием служебных собак пресечено 700 преступлений, обнаружено 4 тыс. запрещенных предметов, в том числе более 2 тыс. телефонов и 25,5 кг наркотиков. При участии в операциях других силовых ведомств изъято 194 единицы взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

Нередко к помощи кинологов уголовно-исполнительной системы прибегают сотрудники уголовного розыска - собаки не раз помогали следствию находить подозреваемых по горячим следам. Многие кинологи УИС являются волонтерами по поиску пропавших людей.

Щенков прикрепляют к кинологу в возрасте четырех месяцев. А обучение проходит в форме игры - например, щенков на поиск наркотических веществ тренируют с помощью игрушек, пропитанных запахами, имитирующими настоящие наркотики. На поиск запрещенных веществ обычно привлекают спаниелей - низкий рост и небольшие размеры позволяют им легко проверять сумки и вещи, лежащие на земле. Хорошо ищут наркотики также лабрадоры и овчарки. Но обучить в принципе можно любую собаку. Если питомец что-то сделал неправильно, с ним нужно быть строгим, воспитывать: строго подавать команды и как бы выражать недовольство голосом. Но собаку желательно не наказывать и ни в коем случае нельзя бить поводком или руками.

"Очень важно, чтобы у собаки и хозяина сложились хорошие отношения. Они должны буквально чувствовать друг друга", - рассказали во ФСИН. При отборе проверяется не только острота нюха, но и темперамент - среди собак тоже есть холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И для каждого из них свой способ дрессировки. Кинолога и собаку подбирают по темпераменту. Если человек очень активный, то собака ему нужна поспокойнее, и наоборот.

Как отметили во ФСИН, собаки в среднем служат по восемь лет. Но если пес хорошо выполняет свою работу и здоров, после экзамена срок службы может быть продлен - иногда до 10 или 12 лет. А когда приходит время уходить на пенсию, чаще всего его забирает к себе кинолог.