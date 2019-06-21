С 1 июля 70% сахалинских семей с детьми без места в яслях будут получать соцвыплаты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Сахалинская областная дума приняла региональный закон о предоставлении с 1 июля 2019 года ежемесячной выплаты родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные учреждения. Об этом в пятницу сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Новая мера поддержки в островном регионе начнет действовать с 1 июля, ее будут выплачивать сахалинцам на первого или второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет", - сообщил глава региона. Отмечается, что сейчас в области более шести тысяч детей ясельного возраста.

Для получения социальной поддержки доходы семьи не должны превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года. В настоящее время это 14 тыс. 261 рубль, то есть с учетом кратности на каждого члена семьи, включая детей, должно приходиться не более 21 тыс. 391 рубля. Другими словами, чтобы получать социальную выплату, семья из трех человек должна иметь доход чуть более 64 тыс. рублей, семья из четырех человек - чуть больше 85 тыс. рублей. Выплаты прекращаются при получении ребенком места в детском саду, размер выплаты составит размер прожиточного минимума.

По предварительным расчетам, в этот круг попадет примерно 70% семей Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что Валерий Лимаренко принял решение о выплате компенсаций родителям, чьи дети посещают частные детские сады, а также группы присмотра и ухода у индивидуальных предпринимателей. Сейчас услугами дошкольного образования обеспечены 14% сахалинцев и курильчан в возрасте до трех лет. По словам министра образования области Натальи Мурашовой, выплата компенсаций будет производиться ежемесячно в размере 50% от расходов родителей на частные детские сады, но не более 10 тыс. рублей. Планируется, что в 2019 году компенсацией воспользуются около 270 сахалинских семей, а к 2021 году - более 450.

Также по поручению главы региона вводятся компенсации родителям части оплаты за пребывание детей в школьных группах продленного дня. На сегодняшний день принято решение - сахалинским семьям будет компенсироваться 30% затрат на продленку. Ожидается, что в 2019 году такой мерой поддержки воспользуются почти тысяча родителей.