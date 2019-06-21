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Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

Как следует из доклада ведомства, самый высокий показатель летальности зафиксирован у больных раком поджелудочной железы
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Самый высокий показатель летальности от онкологического заболевания зафиксирован у больных раком поджелудочной железы, в 2018 году он составил 39,9%.

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Об этом говорится в докладе Минздрава о состоянии онкологической помощи населению России в 2018 году.

Согласно документу, высокий коэффициент летальности также зафиксирован у больных раком печени внутрипеченочных желчных потоков (38,4%) и раком пищевода (29,9%).

Отмечается, что при злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и легких показатель летальности составил в 2018 году 21,9%, при раке глотки -- 17,3%.

Наиболее низкие показатели летальности были зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) -- 0,4%, при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

Показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6% в целом по стране. На диспансерном учёте в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями в 2018 году.

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