Икона главного храма Вооруженных сил РФ доставлена в Ставрополь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Икона "Спас Нерукотворный", написанная для главного храма Вооруженных сил РФ, после недельного пребывания в храме города Буденновск доставлена в Ставрополь. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В пятницу икона главного храма Вооруженных Сил России "Спас Нерукотворный" доставлена в Ставрополь, ей смогут поклониться не только военнослужащие, но и все православные верующие, проживающие в городе", - отметил Астафьев. Он уточнил, что в Ставрополе святыня пробудет до 4 июля, затем ее перевезут в Краснодар. Далее ритуал принесения иконы на территории ЮВО будет проведен в Адлере, Владикавказе и Астрахани.

"Спас Нерукотворный" - самое древнее из канонических изображений Христа. С давних времен "Спас Нерукотворный" считался покровителем русского воинства. Президент России Владимир Путин пожертвовал средства на создание современного образа "Спаса Нерукотворного", которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России. Ее освящение было совершено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на пасхальном богослужении 28 апреля.

Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии, князя Владимира.