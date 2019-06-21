В Госдуме предложили прописать в Трудовом кодексе статус юридически важных сообщений

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым внесла в пятницу на рассмотрение палаты законопроект о закреплении статуса юридически значимых сообщений в Трудовом кодексе (ТК). Текст опубликован в думской электронной базе.

Как напомнил журналистам сам Крашенинников, с 1 октября 2019 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах, которыми создается основа для регулирования отношений в рамках цифровой экономики, а электронные формы передачи информации затрагивают разные виды отношений, включая трудовые.

На данный момент в Гражданском кодексе уже установлены правила о юридически значимых сообщениях. "Такие сообщения влекут гражданско-правовые последствия с момента их доставки получателю. На практике это позволяет исключить споры о моменте возникновения у лица соответствующих прав и обязанностей", - пояснил Крашенинников. Однако, продолжил он, "в Трудовом кодексе соответствующих норм, определяющих порядок доставки юридически значимых сообщений, сейчас нет".

В связи с этим авторы предлагают прописать в ТК, что "обмен сообщениями может быть произведен не только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа, но и с использованием электронных или иных технических средств". Также закрепляется, что "сообщение влечет юридические последствия с момента, когда адресат получил возможность ознакомиться с содержанием сообщения", - отметил Крашенинников.

Говоря о самом понятии юридически важных сообщений, депутат пояснил, что речь идет о передаче одной стороной договора другой стороне заявления, уведомления, обращения, разрешения или требования, которые влекут соответствующие юридические последствия.

Законопроект при этом дает возможность работнику отказаться от обмена сообщениями подобного типа в электронной форме. Еще одной новеллой является то, что трудовой договор может быть заключен в том числе путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств.