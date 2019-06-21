В Минобрнауки рассказали, на каких специальностях в вузах больше всего бюджетных мест

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Наибольшее число мест в российских вузах в 2019 году выделено на специальности по подготовке педагогов, программистов и экономистов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы Минобрнауки РФ.

По данным министерства, на специальность "Образование и педагогические науки" в 2019 году выделено 62 186 мест, на направление "Информатика и вычислительная техника" - 34 637 мест, а на "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27 527 мест. Также в топ-5 специальностей вошли "Экономика и управление" - 25 400 мест и "Клиническая медицина" - 22 906 мест.

"Всего в 2019 году было распределено по всем уровням образования 523 677 мест", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в Минобрнауки назвали специальности, которые вызвали наибольший спрос у абитуриентов в 2018 году. Так, больше всего заявлений было подано на программы бакалавриата "Педагогическое образование" - почти 130 тыс. - и "Экономика" - 124 тыс. Далее по популярности идет специалитет "Лечебное дело" - почти 90 тыс. заявлений, бакалаврские программы "Менеджмент" (89 тыс. заявлений) и "Юриспруденция" (77 тыс.).

С 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузы. Абитуриент вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки в каждом вузе. При этом для поступающих в магистратуру и аспирантуру количество вузов и направлений подготовки не ограничено.