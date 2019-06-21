Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу по УДО

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно. У ворот колонии-поселения в Аргуне его встретили родственники, коллеги и адвокаты, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. Выездное заседание прошло 10 июня в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывал наказание.

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с марихуаной весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признал и настаивал, что наркотики ему были подброшены. Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержался призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".