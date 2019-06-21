Правительство разрешило открывать детсады на первых этажах уже возведенных жилых домов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает размещение детских садов на первых этажах уже построенных жилых домов. Это позволит регионам расширить возможности по созданию мест в детсадах для детей до трех лет, сообщила в пятницу пресс-служба правительства России.

Согласно документу, изменения вносятся в правила проектирования детских садов. Теперь в ранее построенных жилых домах могут быть размещены детские сады на первых этажах. "Использование первых этажей жилых домов для размещения детсадов в некоторых случаях является единственным вариантом решения проблемы доступности дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, такое решение поможет регионам создавать новые места для детей до трех лет на территориях, где из-за плотной застройки нет возможности построить отдельное здание детского сада. Ожидается, что это поспособствует достижению к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет.

Создание дополнительных мест для детей до трех лет является одной из задач федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", входящего в нацпроект "Демография". Проект предполагает, что к концу 2019 года будет создано не менее 90 тыс. дополнительных мест в организациях по уходу и присмотру для воспитанников до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Содействие занятости женщин". Куратором нацпроект является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - министр труда и социальной защиты Максим Топилин.