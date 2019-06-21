Работники Росконцерта оштрафованы на 240 тыс. рублей за нарушения порядка закупок

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росконцерта оштрафованы на 240 тыс. рублей за многочисленные нарушения порядка закупок товаров, работ, услуг для госнужд, выявленные в ходе плановой прокурорской проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Вопреки установленному законодательством принципу обеспечения конкуренции учреждением превышен более чем на 40 млн рублей предельный годовой объем закупок у единственного поставщика", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также сотрудники Росконцерта дробили заказы, чтобы уклоняться от конкурентных процедур, включать в конкурсную документацию требования о поставке товаров конкретных торговых марок и не публиковать обязательные сведения в Единой информационной системе в сфере закупок. По материалам проверки Генпрокуратуры Московским УФАС России в отношении трех работников учреждения возбуждено шесть административных дел по ч. 2 ст. 7.29 ("Принятие решения о закупке у единственного поставщика в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона"), ч. 3 ст. 7.30 ("Неразмещение должностным лицом заказчика в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации и документов"), ч. 2 ст. 7.31 ("Несвоевременное направление в уполномоченный орган сведений, подлежащих включению в реестр контрактов"), ч. 4.1 ст. 7.30 ("Включение в описание объекта закупки ограничивающих конкуренцию требований и указаний в отношении товарных знаков") КоАП РФ.

"Постановлениями Московского УФАС России виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 240 тыс. рублей", - сказали в Генпрокуратуре.