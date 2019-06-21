Володин: кадровый вопрос в школах станет одной из главных тем слушаний в Думе 24 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на больших парламентских слушаниях, которые пройдут в нижней палате 24 июня, будут обсуждаться темы качества образования, снижения бюрократической нагрузки на педагогов, а также кадровый вопрос в школах.

"На большие парламентские слушания 24 июня мы выносим острые вопросы - обеспеченность школ учителями, особенно в сельских районах, снижение бюрократической нагрузки на учителей, качество образования в целом. Необходимо проанализировать эффективность мер социальной поддержки учителей", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Он сообщил, что на парламентские слушания приглашены министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, представители региональных органов власти и общественных организаций, депутаты всех фракций. "На слушания мы пригласили учителей, директоров школ и экспертов в области образования", - добавил спикер Госдумы.

Формат больших парламентских слушаний введен по инициативе Володина в Госдуме седьмого созыва. Он позволяет привлечь к обсуждению общественно значимых, резонансных вопросов максимальное количество экспертов. Ранее в таком формате обсуждались вопросы реновации и защиты прав дольщиков, ключевые аспекты бюджетной и налоговой политики.