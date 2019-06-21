Роспотребнадзор: план по дополнительной вакцинации против кори исполнен более чем на 70%

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. План по дополнительной вакцинации против кори исполнен более чем на 70 процентов. Об этом сообщила журналистам в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Второй международной конференции по вопросам биобезопасности.

"По кори - 70,5% от того, что мы запланировали, на сегодняшний день уже привито. И я уверена, что эти планы мы выполним, достигнем 100% значительно раньше, чем поставили задачу", - сообщила Попова, напомнив, что ранее была поставлена задача выполнить план к 1 октября.

Она добавила, что крайне важной остается тема создания новых вакцин. "Потому что появляются новые патогены, вчера еще считавшиеся не особо опасными, сегодня они обретают потенциал пандемии, и поэтому создание вакцин крайне важно, и делать это надо быстро. Над этим работают ученые всех стран, в том числе и в Российской Федерации", - сказала Попова.

Она добавила, что на сегодняшний день институт "Вектор" разработал платформу, на которой достаточно быстро можно собрать вакцину против любого известного патогена.

"Проблема, которая сегодня обсуждается, - создание вакцин против неизвестных еще патогенов, как естественных, так и искусственного происхождения", - сказала глава Роспотребнадзора.

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.