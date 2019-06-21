СК удалил с портала законопроект, вводящий статьи в УК РФ за врачебные ошибки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ удалил с Федерального портала проектов нормативных правовых актов разработанный законопроект, вводящий статьи в УК РФ за врачебные ошибки. Он был опубликован в четверг для общественного обсуждения.

"Проект удален", - сообщается на портале.

Поправки СК предусматривали введение в УК РФ сразу двух новых статей: 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи"), в то же время ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности") предполагалось изложить в новой редакции.

Как следовало из документа, ст. 124.1 УК РФ предполагалось установить наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности, принудительные работы либо лишением свободы на срок до шести лет в случае гибели двух и более пациентов. В документе также указывалось, что по ст. 124.2 УК РФ ("Сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи") наказание может составить от штрафа до четырех лет лишения свободы. За незаконное осуществление медицинской деятельности (ст. 235 УК РФ), говорилось в документе, планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.