ЦБ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников с первого по 11 классы. Как сообщается в пятницу в пресс-релизе регулятора, задачник разработан совместно с Министерством просвещения России.

"Издание выходит в трех томах, к нему прилагаются методические рекомендации для учителей. Задачник уже прошел апробацию в образовательных учреждениях, по итогам которой 75% педагогов высказались за его использование на уроках математики, а также отметили высокий интерес школьников к этому сборнику", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что первый том сборника содержит задачи по финграмотности для учащихся первых-четвертых классов. Материалы задачника могут разбираться как на уроках математики, так и на внеклассных занятиях. Второй том пособия подготовлен для учеников с пятого по девятый классы. Задачи, включенные в сборник, охватывают все содержательные блоки финансовой грамотности и научат разбираться в вопросах управления личными финансами.

Сообщается, что задачник для учащихся в 10-11 классах охватывает такие вопросы, как основы финансового планирования, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции и другие. Более того, задачи составлены в формате ЕГЭ, что поможет школьникам подготовиться к экзамену по математике.