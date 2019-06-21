Церемония официального открытия обновленных памятников советским военным прошла на Аляске

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 21 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Российские дипломаты во главе с послом России в США Анатолием Антоновым в четверг возложили цветы к могилам советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США и захороненных в окрестностях города Анкоридж на Аляске. Церемония официального открытия обновленных надгробий, на которых теперь приводится уточненная информация, прошла на территории Национального военного мемориала "Форт Ричардсон".

"Исправление их надгробий было очень длительным процессом, - заявила на церемонии открытия директор Национального военного мемориала "Форт Ричардсон" Вирджиния Уокер. - Имена во время Второй мировой войны были записаны на западный манер, они (американцы, делавшие записи в документах - прим. ТАСС) старались, но не могли передать детали русского произношения или написания имен, а зачастую - воинских званий. Порой они исходили из того, что лучше указать меньше информации, нежели давать ошибочные сведения по поводу званий, родов войск и так далее", - пояснила она.

Теперь, по словам Уокер, при помощи Российского культурного центра и местных организаций удалось узнать недостающие сведения и правильно указать большую часть необходимой информации. Всего, согласно уточненным данным, на мемориальном кладбище захоронены останки девяти советских летчиков, еще двух военнослужащих, умерших в 1945 году, а также, предположительно, двух гражданских лиц. "Мы сделали новые надгробия и хотим, чтобы все, кто придет посетить русские могилы, узнали немного истории, узнали о том, что россияне и американцы были когда-то очень сильными союзниками и, надеюсь, будут таковыми снова", - заявила она.

Братья по оружию

"Вы правы, раньше мы были братьями по оружию, сильными союзниками. Мне необходимо подчеркнуть, что очень важно помнить те времена. Очень важно рассказать всем, что мы сделали вместе, что когда мы работали вместе, мы выиграли", - сказал, в свою очередь, посол России Антонов. "США передали 8 тысяч самолетов СССР, триста пилотов были задействованы в этом. Сегодня мы вспомним и, конечно, назовем по именам тех, кто захоронен здесь", - отметил он.

"Сейчас сложные времена. Мы сталкиваемся с тяжелыми проблемами. Но, безусловно, придет время, и всем станет понятно, что США и России необходимо действовать вместе. Перед нами стоят общие вызовы нашей безопасности, и я уверен, что несмотря на то, что США являются очень сильной страной, без международного сотрудничества, без сотрудничества с Россией будет очень сложно справиться со всеми серьезными вызовами, которые стоят перед нами сейчас. Что касается нас, то мы готовы к такому сотрудничеству", - заверил дипломат.

В рамках государственной программы ленд-лиза США поставляли странам-союзницам боеприпасы, технику, продовольствие, медицинские препараты и другие товары. СССР присоединился к программе в ноябре 1941 года. Воздушная трасса Алсиб (Аляска-Сибирь), по которой США перегоняли в СССР самолеты, шла через Аляску, где советские летчики проходили непосредственное обучение управлению американскими самолетами, после чего направлялись по секретному тогда маршруту с промежуточными посадками для дозаправки на различных аэродромах СССР. В годы войны на маршруте Аляска - Сибирь погибли 205 человек.