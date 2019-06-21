Справороссы внесли в Госдуму законопроект о дополнительных выплатах для "детей войны"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий дополнительные денежные выплаты для так называемых детей войны и тружеников тыла. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба справороссов.

"Законопроект "Справедливой России" устанавливает ежемесячные денежные выплаты в 1 тыс. рублей для граждан, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет", - отмечается в сообщении пресс-службы. Кроме того, документ предусматривает ежемесячную выплату в размере 3790,57 рублей (аналогично выплате для участников войны) "для граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 года не менее полугода, а также награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны". По подсчетам авторов инициативы, предлагаемые меры социальной поддержки затронут около 11 млн "детей войны" и 600 тыс. тружеников тыла.

Законопроектом предполагается ежегодная индексация выплат по уровню инфляции, а также право "детей войны" и тружеников тыла на внеочередную медицинскую помощь и компенсацию 25% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года", - уточняется в сообщении.

"Нашей инициативой мы предлагаем установить дополнительные денежные выплаты и льготы для "детей войны", для людей, чье детство на самом деле закончилось 22 июня 1941 года. Они переживали все ужасы и лишения военного времени в самом юном возрасте, многим из них приходилось работать в те годы наравне со взрослыми", - цитирует пресс-служба Миронова. Он также обратил внимание, что "законопроект направлен и на социальную поддержку тружеников тыла, которые также ковали общую Победу". "На сегодня усилия и страдания этих людей недооценены государством, на федеральном уровне эти категории граждан не получают социальной поддержки, эту несправедливость давно необходимо исправить", - убежден лидер справороссов.

Ранее представителями КПРФ и "Справедливой России" неоднократно вносились в Госдуму законопроекты, связанные с поддержкой "детей войны". Однако эти инициативы не принимались, в том числе в связи с отсутствием в них указания источников финансирования и дублирования предлагаемых мер поддержки с уже действующими на федеральном и региональном уровнях.