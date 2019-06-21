{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ахтубинске назначен и.о. мэра вместо подозреваемого в превышении полномочий Нарузбаева

На должность назначили Николая Ламанова

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Замглавы администрации Ахтубинска Астраханской области Николай Ламанов назначен и. о. мэра вместо главы города Аманги Нарузбаева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в городской администрации.

"Администрация города сейчас работает в обычном режиме. Обязанности главы Ахтубинска исполняет Николай Ламанов, он был заместителем главы администрации по правовым и юридическим вопросам", - сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что Нарузбаев, который возглавил администрацию Ахтубинска в 2009 году, подозревается в превышении должностных полномочий при предоставлении участка земли почти в 300 кв. м своей супруге без торгов, при этом муниципальному образованию причинен ущерб почти в 1,5 млн рублей.

Теги
РоссияАстраханская область
Более 650 тыс. бывших школьников приняли участие в выпускных вечерах в России
Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что преступлений и нарушений общественного порядка не допущено
Читать полностью