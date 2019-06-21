Минэкологии Подмосковья предложило законодательно закрепить понятие "экологический туризм"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области подготовило поправки в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Предлагается закрепить понятие "экологический туризм", сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"До сих пор в нормативных актах и в самом законе о туристской деятельности отсутствуют понятия "экологический туризм" и "познавательный туризм". Мы предлагаем закрепить трактовку этих понятий и ввести их в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Это необходимо для развития экотуризма и познавательного туризма", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства - министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

Как отмечается на сайте министерства, это позволит регулировать потоки посетителей в природных заповедниках, минимизировать воздействие на экосистемы.

Минэкологии рассчитывает увеличить площадь особо охраняемых природных территорий с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках нацпроекта "Экология". Всего в Подмосковье сейчас около 250 таких территорий.