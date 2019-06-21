В РПЦ выразили надежду на мирное разрешение конфликта в Грузии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обострение обстановки в Грузии стало результатом противоречий в общественно-политической жизни страны. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает на мирное разрешение конфликта, заявил ТАСС в пятницу глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"В целом, полагаю, нельзя не отметить, что события вчерашнего дня - это результат противоречий, имеющихся в общественно-политической жизни Грузии, и заседание Генеральной ассамблеи МАП (Межпарламентской ассамблеи православия - прим. ТАСС) стало лишь поводом для их резкого обострения и последовавшего за тем общественного взрыва. <...> Очень надеюсь на скорое и мирное разрешение возникшего конфликта", - сказал он.

По его словам, это также связано с "недостаточной подготовленностью площадки, где проходило очередное заседание". "Согласно принятому регламенту, заседания Генеральной ассамблеи МАП проводятся один раз в год в зданиях национальных парламентов стран, принимающих участие в деятельности МАП, а действующий президент МАП, который сменяется каждые два года, при этом занимает место спикера парламента принимающей стороны", - отметил руководитель Синодального отдела, комментируя недовольство протестующих тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента.