Более 650 тыс. бывших школьников приняли участие в выпускных вечерах в России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полицейские обеспечили правопорядок на выпускных вечерах в России, в мероприятиях приняли участие более 650 тыс. бывших школьников. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ночь на 21 июня свыше 652 тыс. выпускников приняли участие в праздничных вечерах, посвященных окончанию учебного года. Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тыс. учебных заведений во всех регионах России", - сказала она.

По ее словам, в Москве основными площадками праздника стали Парк культуры и отдыха имени М. Горького и Государственный Кремлевский Дворец, где отметили свой выпускной около 24,5 тыс. юношей и девушек.

"К охране общественного порядка и безопасности на выпускных вечерах были привлечены более 38 тыс. сотрудников полиции. Для обеспечения правопорядка также задействованы военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности и частные охранные организации. Преступлений и нарушений общественного порядка не допущено", - заключила Волк.