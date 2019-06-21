Проект памятника Даниилу Гранину в Петербурге выбран с учетом пожеланий его дочери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Комиссия международного открытого творческого конкурса на лучший проект памятника Гранину выбрала для воплощения проект скульптора Евгения Буркова.

На памятнике, который будет установлен перед зданием библиотеки, носящей имя Гранина, писатель изображен сидящим в кресле с книгой в руках. "Шесть голосов из десяти получил вариант памятника скульптора Евгения Буркова", - сказала журналистам председатель жюри, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Она отметила, что предложение поддержать именно этот вариант поступило от дочери писателя Марины Чернышевой-Граниной.

Сама дочь Гранина объяснила свой выбор тем, что это скульптурный портрет имеет большое сходство с писателем и отражает его характер.

"Мне хочется видеть в этом памятнике что-то присущее ему - и как писателю, и как человеку, чтобы я, подойдя к этому памятнику, увидела что-то родное, что-то от своего любимого отца. В этом памятнике я вижу: это наше кресло - вокруг лежали книги и газеты, и вот эта его характерная поза, с его выражением лица", - сказала Чернышева-Гранина во время обсуждения.

Всего на конкурс, организатором которого является Российское военно-историческое общество, были представлены 23 скульптурных композиции, во второй тур прошли четыре скульптуры, представленные авторами в разных вариантах. Для скульпторов и авторских коллективов, которым жюри присудило второе, третье и четвертое места, предусмотрены денежные премии.

Память о писателе

1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. Официальная программа к этой дате включает более 120 событий, большинство из которых проходят в Санкт-Петербурге. В их числе Международный книжный салон, а также многочисленные выставки, конференции, фестивали. Согласно данным городского комитета по культуре, около ста городских мероприятий запланировали провести петербургские театры, музеи и библиотеки.

Памятник Даниилу Гранину планируется установить в Санкт-Петербурге осенью 2019 года на территории у дома номер 6 по Дальневосточному проспекту около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей его имя.