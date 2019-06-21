"Единороссы" не поддержат инициативу о внесудебном ограничении водительских прав

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" ни в каком виде не поддержит инициативу МВД о возможности ограничивать действие прав автомобилистов без решения суда. Об этом заявил в пятницу депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "единороссов" Евгений Ревенко.

Ранее газета "КоммерсантЪ" сообщила, что МВД предлагает расширить полномочия инспекторов ГИБДД, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав.

"Данная инициатива в случае реализации может открыть широкий простор для злоупотреблений. Мы не поддержим ее в каком-либо виде", - подчеркнул Ревенко, слова которого приводит пресс-служба "Единой России". "Мы строим правовое государство для свободных людей, и любые ограничения могут приниматься только согласно решению суда", - добавил парламентарий.

Со своей стороны председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также поставил под сомнение перспективу принятия предложенных норм. "Непонятно, чем ведомство (МВД - прим. ТАСС) не устраивает действующий судебный порядок", - цитирует его пресс-служба единороссов. "И вообще ограничение прав граждан возможно только на основании судебного акта, приставы действуют на основании решения суда и не иначе", - напомнил Пискарев.

По мнению главы профильного думского комитета, данная инициатива должна быть подвергнута "антикоррупционной экспертизе". "Прежде чем принимать такие решения, их нужно широко обсуждать, так как они касаются миллионов жителей", - отметил парламентарий, добавив, что без учета всех этих обстоятельств поддержать предложение не представляется возможным.