Калининградский губернатор погасит часть штрафов "Экозащиты" ради поддержки ее директора

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил погасить часть штрафов НКО "Экозащиты", из-за которых против ее руководителя Александры Королевой возбудили пять уголовных дел. На своей странице в Instagram в пятницу Алиханов также призвал неравнодушных граждан принять участие в решении этой проблемы.

Ранее сообщалось, что директор "Экозащиты" из-за возбужденных дел покинула Россию и обратилась с просьбой о политическом убежище в Германии.

"Хотел бы выразить слова поддержки Александре Евгеньевне Королевой из "Экозащиты". Сегодня планирую встретиться с ее калининградскими коллегами и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены ее штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела. Конечно, призываю всех наших граждан, неравнодушных к вопросам экологии и не только, наших предпринимателей помочь Александре Евгеньевне, "Экозащите", погасить эти долги", - отметил губернатор.