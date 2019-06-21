Калининградский губернатор погасит часть штрафов "Экозащиты" ради поддержки ее директора

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил погасить часть штрафов НКО "Экозащиты", из-за которых против ее руководителя Александры Королевой возбудили пять уголовных дел. На своей странице в Instagram в пятницу Алиханов также призвал неравнодушных граждан принять участие в решении этой проблемы.
Ранее сообщалось, что директор "Экозащиты" из-за возбужденных дел покинула Россию и обратилась с просьбой о политическом убежище в Германии.
"Хотел бы выразить слова поддержки Александре Евгеньевне Королевой из "Экозащиты". Сегодня планирую встретиться с ее калининградскими коллегами и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены ее штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела. Конечно, призываю всех наших граждан, неравнодушных к вопросам экологии и не только, наших предпринимателей помочь Александре Евгеньевне, "Экозащите", погасить эти долги", - отметил губернатор.
Он также выразил надежду, что Королева вернется в регион и продолжит свою работу в области защиты экологии. Губернатор добавил, что знает, что штрафы на "Экозащиту" наложены из-за отказа зарегистрироваться как иностранный агент и выразил надежду, что организация решит эту проблему и зарегистрируется в соответствии с законодательством. "Организацию, конечно, нужно будет зарегистрировать как иностранного агента. Никакого ограничения для работы это не накладывает", - подчеркнул он.
"Экозащита" - экологическая общественная организация, основанная в конце 1989 года в Калининграде. Ее подразделения работают также в Москве, Екатеринбурге, Вильнюсе. По данным организации, Министерство юстиции РФ инициировало против нее 28 дел из-за нарушений закона об иностранных агентах. В декабре 2018 года счет "Экозащиты" был арестован, а общее количество штрафов и взысканий составило около 2,2 млн рублей.
Как уточнил ранее ТАСС руководитель московского представительства организации Владимир Сливняк, против Королевой как руководителя организации службой судебных приставов возбуждено пять уголовных дел за неуплату штрафов, по каждому из которых ей грозит до двух лет лишения свободы. Это, по его словам, вынудило Королеву покинуть страну.