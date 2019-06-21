Жители Петербурга назвали самый комфортный район города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Самым комфортным районом Санкт-Петербурга по итогам интернет-проекта по голосованию жителей "Открытый Петербург" выбран Адмиралтейский, а в Ленинградской области - Гатчинский. В опросе приняли участие более 10 тыс. человек, сообщил ТАСС директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Шамахов.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в Петербургском информационном центре ТАСС был дан старт проекту "Открытый Петербург", в ходе которого жители города и области на сайте открытыйпетербург.рф могли дать оценку уровню жизни в своем районе и деятельности местных властей. Проект запущен при поддержке РАНХиГС.

"Результаты подведены, известны. По оценке граждан, самым комфортным районом Санкт-Петербурга стал Адмиралтейский, а из районов [Ленинградской] области - Гатчинский", - сказал он после пленарной сессии IV Международного научного форума "Государственное управление - роль граждан в построении цифрового государства", который проходит в Петербурге.

Шамахов отметил, что с 1 апреля в онлайн-голосовании приняли участие более 10 тыс. человек, что, по мнению эксперта, является релевантным показателем. Полные итоги голосования будут подведены 23 июня, где будут также оглашены другие результаты опроса.

Всего в Санкт-Петербурге 18 районов, а в Ленинградской области 17 районов и один городской округ - Сосновоборский.