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Трехметрового питона изъяли у продавца на московском рынке "Садовод"

Змею отправили в центр передержки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы обнаружили в одном из павильонов на рынке "Садовод" трехметрового питона. Змею изъяли и отправили в центр передержки, сообщила в пятницу пресс-служба столичного ведомства.

"На Единую справочную службу правительства Москвы поступил звонок от жителя о том, что на рынке "Садовод" продаются редкие черепахи. В ходе проверки рынка "Садовод" в павильоне 7Е инспекторы Департамента природопользования не обнаружили черепах, но нашли трехметрового питона, на которого не было разрешительных документов. Питон был изъят", - говорится в сообщении.

Змею передали в Центр передержки животных "Простар+" под Яхромой. Там он будет под наблюдением ветеринаров.

В департаменте напомнили, что питоны охраняются Международной конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - СИТЕС. Инспекторы возбудили дело об административном правонарушении.

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