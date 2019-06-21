Около 30 крупных гостиниц на Кубани стали пятизвездочными после новой классификации

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Специальные комиссии присвоили порядка 30 крупным гостиницам на Кубани максимальное количество звезд - пять, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что на Кубани практически полностью завершена работа по классификации гостиниц. Он обращал внимание на большую практическую пользу от данной процедуры, потому что владельцы гостиничного бизнеса теперь пытаются привлекать внимание гостей не только рекламой, но и количеством звезд, присвоенных средствам размещения, позиционируя классификацию как уровень качества сервиса.

"Из более 450 средств размещения с номерным фондом свыше 50 номеров около 30 присвоены пять звезд. Сегодня еще 90 таких объектов разной звездности проходят классификацию", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснила, что 450 крупных гостиниц на Кубани уже прошли классификацию, по итогам которой осуществляется присвоение звезд. Всего в регионе свыше 540 средств размещения с номерным фондом более 50 номеров.

В соответствии с федеральным законом о классификации средств размещения, на Кубани до 1 июля планируется завершить первую волну обязательной классификации гостиниц и отелей вместимостью более 50 номеров. Остальные средства размещения тоже пройдут процедуру классификации, но в соответствии со сроками, предусмотренными федеральным законом. На Кубани обязательное присвоение звезд проводится с 2014 года в рамках отдельных постановлений правительства РФ в связи с проведением в регионе Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. Полученные свидетельства о присвоении категории действуют три года, по истечении которых классификацию необходимо проходить заново.