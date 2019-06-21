Социологи выяснили, что треть девушек соглашается пойти на свидание ради бесплатного ужина

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Практически каждая третья девушка заводит романтические отношения и соглашается пойти на свидание исключительно ради бесплатного ужина или обеда, а отнюдь не из-за проявления сильных чувств к противоположному полу. К такому необычному выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph .

В опросе, который проводили специалисты из Тихоокеанского университета в городе Азуса (штат Калифорния), приняли участие более тысячи женщин. Их ответы показали, что около 33% представительниц прекрасного пола рассматривают свидания как уникальную возможность бесплатно поужинать или пообедать. При этом, несмотря на то, что большинство девушек, как указывают ученые, считают это абсолютно неприемлемым, примерно четверть участниц опроса хотя бы раз в жизни прибегали к подобным приемам.

Наиболее ярко, по словам экспертов, данная тенденция наблюдалась у женщин с завышенной самооценкой, а также страдающих психопатией. Кроме того, для достижения своих целей подобные особы любили манипулировать людьми. Все эти негативные черты характера, как подчеркивают специалисты, составляют так называемую темную триаду. "Определенные проявления подобных качеств связаны с тем, что многие девушки чувствовали себя обманутой стороной в романтических отношениях", - отметил профессор Тихоокеанского университета Брайан Коллиссон.

Ученые полагают, что некоторые девушки, говоря о том, что именно бесплатный ужин стал основным мотивом их согласия на свидание, пытаются скрыть, что их встречи со второй половинкой нередко заканчивались неудачно. Специалисты также не исключают, что подобное поведение характерно не только для представительниц слабого пола.