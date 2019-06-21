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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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МВД планирует создать отдел по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках

Основной задачей новой структуры станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения по созданию структуры по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По итогам ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений", - сказала она.

Волк также отметила, что основной задачей новой структуры станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.

"Предстоит определить функционал создаваемых подразделений, их штатную численность как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях министерства, и решить иные организационные вопросы", - заключила Волк.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сказал, что МВД России необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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