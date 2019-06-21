Слуцкий: Россия должна иметь систему защиты своих граждан за рубежом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия должна выстроить систему защиты своих граждан, оказавшихся в трудной ситуации за границей.

"Все больше и больше россиян оказываются в беде за рубежом. То, что происходит дальше, заставляет задуматься об отсутствии у нас четко выстроенной системы защиты интересов тех, кто далеко от родины оказался в очень и очень непростом положении, - в заключении, часто несправедливо осужден. Я убежден, что наша великая страна должна иметь систему защиты наших граждан", - сказал Слуцкий в пятницу, открывая посвященный данной проблематике круглый стол.

По мнению депутата, российские власти обязаны оказывать таким лицам максимальное содействие, включая помощь тем, кто находится в тюрьме. В связи с этим он предложил создать "некий фонд, который будет платить адвокатам, заниматься медийным сопровождением той или иной подобной ситуации, который будет выстраивать правовую позицию по каждому из попавших в беду россиян. "Но на самом деле такого виртуального стратегического фонда не существует. Может, когда-то он и будет создан", - констатировал Слуцкий, заметив, что подобных фондов нет в странах, которые являются ведущими "по эффективности защиты своих соотечественников за рубежом".

Слуцкий также предложил общественным организациям активнее взаимодействовать по данным вопросам, а также регулярно проводить совещания с участием правозащитников и представителей органов власти.

"Нужно медленно, но верно продвигаться к созданию системы в стране по эффективной помощи россиянам, которые оказались в трудной ситуации за рубежом", - заключил Слуцкий.

Реестр адвокатов

Замдиректора консульского департамента МИД Александр Носков со своей стороны сообщил о формировании реестра иностранных адвокатов, готовых оказать поддержку россиянам за границей. Он пояснил, что "консульские сотрудники не могут подменять работу профессиональных юристов". "В этой связи в качестве положительного примера приведу создание силами министерства [иностранных дел] на базе интернет-ресурсов реестра зарубежных адвокатов, которые в процессе опроса выразили готовность оказывать содействие, в том числе и на безвозмездной основе", - сказал представитель дипведомства.

Слуцкий в свою очередь поддержал создание такого перечня.

Рекомендации

Участники совещания приняли проект рекомендаций, в котором структурам гражданского общества предлагается рассмотреть вопрос о создании международной правозащитной организации "для эффективной координации деятельности по защите россиян за рубежом".

Среди других инициатив - подготовка ежегодных докладов МИД и омбудсменов о соблюдении прав россиян за рубежом, а также поддержка НКО, оказывающих им юридическую помощь.

Кроме того, участники одобрили идею создания портала для публикации фактов нарушений прав граждан РФ за границей с ответной реакцией правозащитников и международных организаций.