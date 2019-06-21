В Думу внесли законопроект об обязательности гражданства России для гидов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутат от ЛДПР Антон Морозов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести новые обязательные требования для экскурсоводов - наличие российского гражданства и высшего профессионального образования наряду с допобразованием в сфере культуры или туризма. Документ размещен в пятницу в электронной базе данных нижней палаты.

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"Требование о наличии гражданства Российской Федерации является необходимым условием, поскольку граждане Российской Федерации как по рождению, так и при приобретении гражданства, обладают необходимыми навыками реализации туристического продукта, например, владеют русским языком, обладают знаниями о культурно-исторических традициях и становлении российского государства", - говорится в пояснительной записке.

Морозов считает, что законодательное закрепление этого положения и требования к наличию у гидов профильного образования позволит "исключить ситуации непрофессиональности" и предотвратить искажение российской истории иностранными специалистами, а также даст россиянам гарантии при трудоустройстве в этой сфере на территории страны.

Депутат также предлагает наделить Ростуризм полномочиями определять дополнительные требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам, в том числе к их стажу.