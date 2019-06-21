Пожарные спасли кота из горящей квартиры на востоке Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры жилого дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Пожар произошел в квартире на 4-м этаже по адресу: 2-я Парковая улица, дом 16. Для помощи пожарным к месту происшествия направили спасателей аварийно-спасательного отряда № 5 Пожарно-спасательного центра", - сказал собеседник агентства.

Возгорание происходило на кухне, из окна валил густой черный дым. Так как была угроза людям из ближайших квартир, спасатели вскрыли дверь, но не обнаружили в квартире людей.

Двое из спасателей заметили в квартире кота, который, надышавшись дыма, был без сознания. "Московские спасатели надели на животное кислородную маску и начали проводить сердечно-легочную реанимацию. После того как кот пришел в сознание, его вынесли на улицу и продолжили оказывать помощь, смачивая водой", - сказал собеседник. После этого животное отвезли в ветеринарную клинику.