Эксперт: открытость власти необходима для решения социальных проблем в регионах России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Социальные проблемы в российских регионах могут эффективно решаться только с помощью механизма открытости власти. Такое мнение выразила в пятницу руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына в ходе III Форума социальных инноваций регионов.

"Решение [социальной] проблемы было бы не столь эффективно, если бы оно не включало в себя такой механизм, как открытость власти. Очень важно, чтобы те проблемы, которые решались, не были навязаны сверху. Чтобы власть решала не те проблемы, которые кажутся ей актуальными здесь и сейчас, а было услышано мнение людей", - сказала Кислицына, выступая с докладом на тему "Инновационные управленческие решения в регионах".

По ее словам, вовлечение общественности является одним из важных параметров для развития социальной сферы в субъектах. "Сейчас ни один социальный проект не может быть признан эффективным, если в нем не принимает участие широкая общественность региона", - уточнила Кислицына, добавив, что в приоритете находятся те проекты, которые направлены на развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни.

Она добавила, что лидером по внедрению инновационных управленческих решений в России является Москва. "И другие регионы могут и находят не менее интересные решения, которые должны быть изучены. Все наши материалы и практики доступны для регионов", - заключила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.