КПРФ вновь внесла в Госдуму законопроект о соцподдержке "детей войны"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ в пятницу в очередной раз внесли в Госдуму законопроект о социальной поддержке пенсионеров, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Коммунисты предлагают считать так называемыми детьми войны граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживавших на территории СССР в годы ВОВ.

Законопроектом предлагается освободить их от уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставить бесплатную медицинскую помощь и внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и центры соцобслуживания. Кроме того, предлагается дать "детям войны" преимущество при предоставлении участков для строительства и при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные объединения.

В ноябре 2018 года Госдума отклонила в первом чтении предыдущий законопроект коммунистов о "детях войны", ранее депутаты также предлагали ввести для таких пенсионеров ежемесячные выплаты в размере 1,5 тыс. рублей.

Представителями КПРФ и "Справедливой России" неоднократно вносились в Госдуму законопроекты, связанные с поддержкой "детей войны". Однако эти инициативы не принимались, в том числе в связи с отсутствием в них указания источников финансирования и дублирования предлагаемых мер поддержки с уже действующими на федеральном и региональном уровнях.