Выявляемость больных при пересечении границы РФ выросла втрое за пять лет

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Число выявленных при пересечении границы России инфекционных больных за последние пять лет выросло втрое, что связано как с ростом качества диагностики, так и нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире. Об этом ТАСС в кулуарах второй Международной конференции по вопросам биобезопасности сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Мы имеем новые дистанционные средства оценки состояния здоровья, в первую очередь температуры, ими оборудованы все аэропорты в международных пунктах пропуска. Учитывая, что напряженность эпидситуации в мире возрастает и биологические риски становятся одной из главных угроз, растет количество лиц с признаками инфекционных заболеваний, которые мы выявляем в пунктах пропуска. Если в 2014 году мы выявили всего чуть больше 1 тыс. человек, то в 2018 г. - это уже почти 3 тыс. человек", - сказала она.

По словам Поповой, ежегодно в пунктах пропуска через госграницу - в морских портах, аэропортах, на железнодорожных станциях и автомобильных переходах - сотрудники ведомства досматривают порядка 30-40 млн человек. В 2018 году - свыше 41 млн, в связи с большим числом крупных международных мероприятий в России, включая чемпионат мира по футболу.

Всего за последние семь лет Роспотребнадзор зафиксировал более 18 тыс. случаев завозных инфекционных болезней, в том числе более 1 тыс. случаев лихорадки денге, 728 случаев малярии, 23 случая лихорадки Зика, пять случаев - лихорадки Чикунгунья. Самым распространенным заболеванием является туберкулез.

"Ни один из этих случаев не имел последовательного развития в нашей стране, что является показателем успешной работы по купированию любого завезенного случая инфекционного заболевания в РФ", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.