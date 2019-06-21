Дело об обмане более 300 дольщиков в Подмосковье на 374 млн рублей направлено в суд

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении 374 млн рублей у более 300 дольщиков в Новой Москве и Подмосковье направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти предпринимателей, обвиняемых в совершении восьми эпизодов мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, предприниматели похитили более 374 млн рублей под предлогом инвестирования и долевого участия в строительстве многоквартирных домов на территории Москвы и Московской области (Ленинский район, Новая Москва, Одинцовский, Красногорский и Дмитровский районы). При этом строительство проводилось без разрешений, а дома впоследствии признаны судом самостроем и должны быть снесены. "Потерпевшими по делу признаны 315 человек", - сообщила представитель ГСУ.

По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков и возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемых наложен арест, сумма которого покрывает размер причиненного ущерба.

Изначально дело находилось в органах полиции, но после получения статуса адвоката одним из обвиняемых уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Московской области. В производстве следователя также находится уголовное дело и материалы проверок по дополнительным эпизодам преступной деятельности обвиняемых, которые выделены в отдельное производство.