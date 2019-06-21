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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

"Прямую линию с Владимиром Путиным" посмотрели более 1 млн москвичей

Передача продолжалась 4 часа 8 минут

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня. Такие данные привели ТАСС в исследовательской компании Mediascope.

Согласно предварительным данным, рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории) составил 6,8%.

При этом доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила 52,5%.

Передача продолжалась 4 часа 8 минут, за это время президент успел ответить на 81 вопрос. Трансляцию вели Первый канал, "Россия-1", НТВ, "Мир", "Россия-24", "Москва-24" и "360".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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