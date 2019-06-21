Исследование: использование моделей ГЧП поможет выровнять качество образования в регионах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволит сократить разницу в качестве образования в школах в регионах. Соответствующие выводы исследования представил гендиректор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин в рамках форума социальных инноваций регионов в Москве.

"Согласно выводам, полученным в ходе нашего исследования, государственно-частное партнерство в образовании позволит компаниям помочь регионам страны уменьшить существующую разницу в качестве образования", - сказал он, отметив, что в рамках исследования проводился анализ лучших мировых практик ГЧП в образовании, а также особенностей правового регулирования в России.

По словам спикера, для этого необходимо расширить полномочия государственного партнера путем предоставления ему возможности осуществлять не только компенсаторные, но и премиальные выплаты, тем самым снизив риски для частного партнера.

Также в ходе исследования были сформированы несколько моделей, по которым может осуществляться сотрудничество между государством и частным партнером в достижении качественных образовательных результатов. "Инвестор может выступать в роли поставщика контента и оборудования, оператора школьного образования (включает, в том числе выбор учебного плана, управление персоналом и профессиональное развитие - тренинги для учителей, администраторов, курсы повышения квалификации, проверку знаний учащихся) и концессионером (управление образовательным процессом "под ключ", начиная от строительства школы и заканчивая ответственностью за конкретные образовательные результаты)", - рассказал Брычкин.

Он добавил, что, как следует из полученных результатов, при реализации концессионных соглашений между государством и частной компанией основным барьером может стать сугубо компенсаторный характер взаимодействия публичного и частного партнеров. "Решением этого вопроса может стать внесение изменений в законодательство о ГЧП, предусматривающие возможность осуществления государством отдельного платежа частному партнеру при достижении определенного образовательного результата", - пояснил эксперт.