Родственники Бутиной не смогут посетить ее в тюрьме в США из-за визовых сложностей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Родственники осужденной в США россиянки Марии Бутиной не смогут посетить ее в тюрьме из-за трудностей с получением американской визы. Об этом журналистам в пятницу заявил ее отец Валерий Бутин.

"Мала вероятность, что мы посетим ее, поскольку получение визы - это достаточно длительные сроки. Надеемся, что 5 ноября (в этот день гражданка РФ должна выйти на свободу - прим. ТАСС) закончатся для нее эти испытания. Хотя могут быть осложнения по срокам дальнейшей депортации", - сказал он.

По его словам, дочь находится в устойчивом психологическом состоянии, у нее все в порядке со здоровьем. "Ей сейчас легче, чем во время пребывания в СИЗО в Вашингтоне, в Александрии. У нее есть возможность появиться на улице, солнце видеть. Она его не видела девять месяцев. Питание получше", - отметил отец россиянки.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства. 26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.