Избиркому Екатеринбурга рекомендовано отказать в регистрации заявки на референдум по храму

Группа горожан направила в избирком заявку на проведение референдума по вопросу сохранения сквера на Октябрьской площади или же возведения храма Святой Екатерины на этом месте.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Рабочая группа избиркома Екатеринбурга рекомендовала комиссии отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум по вопросу места строительства собора Святой Екатерины. Поданная заявка не соответствует закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", следует из заключения заседания группы, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Рабочая группа решила признать ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума и приложенные к нему документы не соответствующими требованиям [закона] <...> Рабочая группа решила предложить избирательной комиссии отказать в регистрации инициативной группе по проведению местного референдума", - говорится в документе.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Две недели назад чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.