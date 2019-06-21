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Глава Дагестана Владимир Васильев пошел на поправку

Ранее Васильева поместили в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Состояние здоровья главы Дагестана Владимира Васильева, который проходит курс лечения в Москве, улучшилось, сообщили ТАСС в пятницу в администрации главы и правительства республики.

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"На сегодня состояние главы республики улучшилось, он идет на поправку", - сказал собеседник агентства.

Васильев был помещен в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких. Его обязанности временно исполняет председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

Васильев был назначен врио главы Дагестана в начале октября 2017 года, 8 сентября 2018 года был избран главой республики.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестан
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