В России в 2021 году пройдет III Международная конференция по биобезопасности

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. III Международная конференция по биологической безопасности пройдет в России в 2021 году, накануне девятой Обзорной конференции Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова, закрывая Вторую конференцию в Сочи.

"По предложению принимающей стороны III Международная научно-практическая конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения" будет организована в Российской Федерации в 2021 году", - сказала она.

В ходе двухдневной конференции в Сочи участники ознакомились с передовым российским опытом и наработками в сфере обеспечения биологической безопасности, включая мобильные медико-биологические формирования быстрого реагирования Роспотребнадзора, Минобороны и ФСБ. Россия представила последние достижения в сфере исследований и наработок средств профилактики и диагностики инфекций, в том числе новые технологии разработки вакцин против особо опасных инфекций.

"Российская Федерация остается приверженной позиции институционального укрепления Конвенции, повышения ее операционных возможностей, выработке действенных механизмов международного регулирования и противодействия глобальным биологическим угрозам", - заявила Попова.

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) была открыта для подписания 10 апреля 1972 года в Москве, Лондоне и Вашингтоне. В тот день ее подписали СССР, Великобритания, США и еще около 80 государств. В конце 2018 года правительство РФ выделило $50 тыс. в качестве добровольного взноса в секретариат ООН в связи с участием России в Конвенции.