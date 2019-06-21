Судно с косатками и белухами отправилось из Хабаровска в район, где их выпустят на волю

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Пароход с контейнерами с косатками и белухами, содержавшимися в приморской бухте Средней, отправился из Хабаровска в Николаевский район Хабаровского края, где впоследствии животных должны выпустить на волю. Об этом ТАСС сообщили в компании "Транс-Амур", которая осуществляет доставку животных из Хабаровска в село Иннокентьевка Николаевского района.

"Судно отошло от причала, контейнеры на борту", - сказали в компании, уточнив, что погрузка контейнеров на пароход прошла без происшествий. В контейнерах перед этим заменили воду. Как сообщалось, прибыть судно с животными должно в понедельник.

По прибытии их перегрузят на автомобили и повезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе. Там косаткам и белухам дадут отдохнуть в вольерах перед выпуском. Из Приморья до Хабаровска их везли в фургонах.

Косатки в бухте Средней

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. В ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" 20 июня было объявлено об отправке первой группы содержавшихся в бухте Средней в Приморском крае косаток и белух к местам выпуска в Сахалинском заливе в Николаевском районе Хабаровского края. 21 июня животных доставили в Хабаровск.