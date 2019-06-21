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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

В Грузию не пустили спецкора "Коммерсанта"

Пограничная полиция страны отказалась пояснять причины такого решения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пограничная полиция не разрешила въезд в страну специальному корреспонденту газеты "Коммерсантъ" Владимиру Соловьеву. Об этом в пятницу сообщается на сайте газеты.

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"Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева. Пояснять причины такого решения сотрудники полиции отказались", - сообщает издание.

Как пишет газета, Соловьев прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы 21 июня. "Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом", - отмечается в сообщении "Коммерсанта".

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек, 102 из которых остаются в медицинских учреждениях. Сотрудники МВД задержали 305 демонстрантов.

Причиной митинга стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП).

Теги
ГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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