МОТ приняла конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Конвенция об искоренении насилия и домогательства в сфере труда принята в Женеве в пятницу, в последний день работы Международной конференции труда. Об этом сообщила пресс-служба Международной организации труда (МОТ).

"Конвенция... одобрена делегатами на 108-й сессии Международной конференции труда", - говорится в сообщении. Было подано 439 голосов "за" и семь "против" при 30 воздержавшихся.

Документ вступит в силу через 12 месяцев после ратификации его двумя государствами - членами МОТ и будет обязателен для исполнения странами, которые его ратифицировали. В нем говорится, в частности, подчеркивается, что насилие и домогательства несовместимы с "достойной работой". Они могут быть расценены как нарушение прав человека и представлять собой "угрозу равным возможностям". Генеральный директор МОТ Гай Райдер заявил, что новый документ "признает право каждого на мир труда, свободный от насилия и домогательств", и следующим шагом должно стать применение этих принципов на практике.

В конференции, работавшей в Женеве с 10 по 21 июня, приняли участие около 5 тыс. представителей правительств, профсоюзов и предпринимателей из 187 стран, включая Россию.

Участие России

Правительственная часть делегации РФ воздержалась при голосовании по конвенции. Отвечая на вопрос ТАСС о мотивах такой позиции, постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что российская делегация конструктивно участвовала в работе над проектом документа, однако позиции всех сторон были недостаточно учтены.

"Наши предложения носили рациональный характер. Они были направлены на то, чтобы устранить очевидные нестыковки с существующими нормами международного права и сделать конвенцию и рекомендацию приемлемыми для всех государств - членов МОТ", - сказал глава российской дипмиссии. С учетом того, как протекала работа, к ее конечному результату едва ли применим термин "компромиссный".

Гатилов пояснил, что обязательства, которые конвенция налагает на потенциальных участников, "на наш взгляд, выходят за рамки проблематики насилия и домогательств на рабочем месте и в смежных областях". Многие из них "сформулированы расплывчато и некорректно", поэтому "провозглашаемое новое право на мир труда, свободный от насилия и домогательств, едва ли вписывается в существующую систему норм международного права в области прав человека".

Дипломат обратил внимание, что Россия - не единственное государство, у которого имеются озабоченности в связи с принятием нового инструмента. Среди воздержавшихся - такие государства, как Киргизия, Малайзия, Сингапур. По его словам, семь стран голосовали против документа. При этом, как подчеркнул Гатилов, РФ "считает абсолютно неприемлемой практику насилия и домогательств на рабочем месте". "Мы исходим из того, что искоренение насилия и домогательств в сфере труда вносит важный вклад в обеспечение достойного труда для всех, более полное соблюдение прав человека и уважение человеческого достоинства, - сказал постпред РФ. - Бесспорно, свободный от домогательств труд является более производительным".

МОТ - специализированное учреждение системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Международная конференция труда - высший орган МОТ.